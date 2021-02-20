Погода в Германии побила рекорд 1880 года

Температурный рекорд установлен на фоне двух аномалий в последние недели. Если в середине февраля в Германии наблюдались непривычно низкие температуры и обильные снегопады из-за, как считают немецкие климатологи, аномального "поведения" полярного вихря, то в последние дни в страну пришел теплый субтропический воздух, который "подгоняет" область низкого давления над Атлантическим океаном.

В результате в Германии зафиксировали минимум три температурных рекорда. Самым впечатляющим стал "прыжок" термометра в Гёттингене на 41,9 градусов Цельсия. Это произошло за неделю: 14 февраля метеостанции зафиксировали минимальную температуру воздуха на отметке минус 23,8 градуса, а 21 февраля столбик термометра был уже на уровне 18,1 градуса Цельсия. По данным Немецкой метеорологической службы, это самый большой скачок температуры в течение недели с мая 1880 года, когда температура в Йене поднялась с минус 5,1 градуса 20 мая до плюс 36 градусов Цельсия 27 мая.