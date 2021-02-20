Мурад Самедов, парламентский корреспондент 20:52

Сегодняшнее заседание Милли Меджлиса можно охарактеризовать как крайне продуктивное. Не прерываясь на перерыв, депутаты обсудили и проголосовали за 22 вопроса, внесенных в повестку дня. Большинство обсуждаемых вопросов носили чисто технический характер и потому жарких дискуссий, подобно предыдущему заседанию, сегодня не было. Еще одной отличительной чертой сегодняшнего заседания Милли Меджлиса было то, что в парламенте были приняты более повышенные меры безопасности. Вызвано это было небольшой группой то ли жалобщиков, то ли пикетчиков, которые собрались у здания парламента.

В числе первых вопросов на заседании Милли Меджлиса было утверждение кандидатуры депутата Низами Сафарова в должности нового члена Судебно-правового совета. Ранее эту должность на протяжении пяти лет занимал депутат Зияфет Аскеров. Затем на обсуждение был выставлен законопроект «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море». Согласно документу, углеводородные ресурсы месторождения «Достлуг» будут распределены между сторонами в соотношении 30% Азербайджану и 70% Туркменистану. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении. Следующим обсуждаемым вопросом стал законопроект о внесении изменений в «Закон о военной обязанности и военной службе». Суть изменения заключается в том, что право отсрочки от армии, которую имеют обучающиеся в бакалавриате и магистратуре, будет распространяться и на докторантов. В ходе обсуждения этого законопроекта с довольно интересным заявлением выступил депутат Азай Гулиев. В частности, депутат заявил, что после того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, была существенно изменена заработная плата военнослужащих.

«Мы должны учитывать, что наши военнослужащие все еще служат Родине в Карабахе в очень тяжелых условиях. Было бы неплохо внести изменения в законодательство в связи с этим. Есть необходимость внесения изменений в законодательство о порядке выдачи двойных платежей для служащих на передовой. Хотелось бы, чтобы Милли Меджлис отреагировал на это», - сказал он. В ответ, спикер Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время в Карабахе не ведутся боевые действия. А депутат Зияфет Аскеров добавил, что вопрос с зарплатами военнослужащих будет отражен в новом законопроекте. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о внесении изменений в список запрещенных наркотических средств и психотропных препаратов. Стоит напомнить, что в ходе обсуждений на предыдущем заседании депутат Нигяр Арападараи заявила, что в представленном списке указаны бренды, производящие лекарственные и психотропные вещества. По ее словам, это создает путаницу, потому, что один препарат запрещен, а другой препарат с таким же составом не попал под регуляцию. Кроме того, депутат заявила, что некоторые представленные в списке препараты свободно продаются в других странах. На замечания Нигяр Арападараи сегодня ответила член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Амина Агазаде. По ее словам, запрещенные препараты определяются их химической формулой и если какой-то препарат с другим названием имеет схожую химическую формулу, то его оборот также запрещен. На замечания о том, что в некоторых странах эти препараты разрешены, а в Азербайджане нет, Амина Агазаде заявила, что незнание законов не может освобождать от ответственности. «Некоторые говорят, что в соседней Грузии более либеральное законодательство. Но это не так. Декриминализация марихуаны в Грузии произошла лишь в 2017 году, а у нас давно за хранение марихуаны в количествах соизмеримых для личного пользования действует не уголовная, а административная ответственность», - сказала она. Вместе с тем, самые интересные обсуждения сегодняшнего заседания произошли при рассмотрении вопроса о внесении изменений в очередной закон, связанный с предпринимательской деятельностью, страховании от безработицы и защите трудовых прав. Выступивший депутат Рази Нуруллаев заявил, что он будет голосовать за этот закон, но… Дальше депутат разразился критикой касательно ситуации в сфере трудовых отношений. «У предпринимателей в стране требуют неофициальные выплаты. Они вынуждены их платить, чтобы работать. В конечном счете предприниматели вынуждены компенсировать эти расходы на заработной плате своих сотрудников. Им не выдается питание, не обеспечиваются их права», - сказал депутат.