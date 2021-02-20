Азай Гулиев требует повысить зарплату военнослужащим в Карабахе, а Рази Нуруллаев сетует на проблемы предпринимателей говорящий Милли Меджлис
Сегодняшнее заседание Милли Меджлиса можно охарактеризовать как крайне продуктивное. Не прерываясь на перерыв, депутаты обсудили и проголосовали за 22 вопроса, внесенных в повестку дня. Большинство обсуждаемых вопросов носили чисто технический характер и потому жарких дискуссий, подобно предыдущему заседанию, сегодня не было.
Еще одной отличительной чертой сегодняшнего заседания Милли Меджлиса было то, что в парламенте были приняты более повышенные меры безопасности. Вызвано это было небольшой группой то ли жалобщиков, то ли пикетчиков, которые собрались у здания парламента.
В числе первых вопросов на заседании Милли Меджлиса было утверждение кандидатуры депутата Низами Сафарова в должности нового члена Судебно-правового совета. Ранее эту должность на протяжении пяти лет занимал депутат Зияфет Аскеров.
Затем на обсуждение был выставлен законопроект «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море». Согласно документу, углеводородные ресурсы месторождения «Достлуг» будут распределены между сторонами в соотношении 30% Азербайджану и 70% Туркменистану. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Следующим обсуждаемым вопросом стал законопроект о внесении изменений в «Закон о военной обязанности и военной службе». Суть изменения заключается в том, что право отсрочки от армии, которую имеют обучающиеся в бакалавриате и магистратуре, будет распространяться и на докторантов. В ходе обсуждения этого законопроекта с довольно интересным заявлением выступил депутат Азай Гулиев.
В частности, депутат заявил, что после того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, была существенно изменена заработная плата военнослужащих.
«Мы должны учитывать, что наши военнослужащие все еще служат Родине в Карабахе в очень тяжелых условиях. Было бы неплохо внести изменения в законодательство в связи с этим. Есть необходимость внесения изменений в законодательство о порядке выдачи двойных платежей для служащих на передовой. Хотелось бы, чтобы Милли Меджлис отреагировал на это», - сказал он.
В ответ, спикер Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время в Карабахе не ведутся боевые действия. А депутат Зияфет Аскеров добавил, что вопрос с зарплатами военнослужащих будет отражен в новом законопроекте.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о внесении изменений в список запрещенных наркотических средств и психотропных препаратов. Стоит напомнить, что в ходе обсуждений на предыдущем заседании депутат Нигяр Арападараи заявила, что в представленном списке указаны бренды, производящие лекарственные и психотропные вещества. По ее словам, это создает путаницу, потому, что один препарат запрещен, а другой препарат с таким же составом не попал под регуляцию.
Кроме того, депутат заявила, что некоторые представленные в списке препараты свободно продаются в других странах.
На замечания Нигяр Арападараи сегодня ответила член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Амина Агазаде. По ее словам, запрещенные препараты определяются их химической формулой и если какой-то препарат с другим названием имеет схожую химическую формулу, то его оборот также запрещен.
На замечания о том, что в некоторых странах эти препараты разрешены, а в Азербайджане нет, Амина Агазаде заявила, что незнание законов не может освобождать от ответственности.
«Некоторые говорят, что в соседней Грузии более либеральное законодательство. Но это не так. Декриминализация марихуаны в Грузии произошла лишь в 2017 году, а у нас давно за хранение марихуаны в количествах соизмеримых для личного пользования действует не уголовная, а административная ответственность», - сказала она.
Вместе с тем, самые интересные обсуждения сегодняшнего заседания произошли при рассмотрении вопроса о внесении изменений в очередной закон, связанный с предпринимательской деятельностью, страховании от безработицы и защите трудовых прав. Выступивший депутат Рази Нуруллаев заявил, что он будет голосовать за этот закон, но… Дальше депутат разразился критикой касательно ситуации в сфере трудовых отношений.
«У предпринимателей в стране требуют неофициальные выплаты. Они вынуждены их платить, чтобы работать. В конечном счете предприниматели вынуждены компенсировать эти расходы на заработной плате своих сотрудников. Им не выдается питание, не обеспечиваются их права», - сказал депутат.
На выступление Рази Нуруллаева затем отреагировала спикер Сахиба Гафарова: «Вы категорично говорите, будто везде так. Это не везде так».
Выступившие следом депутаты также заявили о проблемах в сфере трудовых отношений. В частности, говорилось о том, что не соблюдаются нормы труда и людей вместо 8 часов заставляют работать по 12-14 часов, при этом не выплачивая деньги за переработку. Также говорилось о том, что молодые люди не могут устроиться на работу, потому, что у них требуют стажа работы. Один из депутатов и вовсе предложил, чтобы молодых людей до 29 лет принимали на работу, не требуя стажа работы. Как это предполагается сделать, он не уточнил.
Но пожалуй, самую экзотичную проблему подняла депутат Севиндж Гусейнова. По словам депутата, в Азербайджане есть много пастухов, которые постоянно перегоняют скот из одного места в другое. И, оказывается, что ни с одним из таких пастухов не оформлены трудовые договора.
«У них есть семьи и дети. Дети вынуждены постоянно переезжать вместе с родителями и тем самым они лишены доступа к образованию порой до 8 месяцев в год. Нужно провести мониторинги в этой сфере и устранить имеющиеся проблемы», - сказал он.
И лишь депутат Фазиль Мустафа заявил, что такие вопросы вызывают противоречие: «Допустим, предпринимателю нужно срочно разгрузить вагон и он ищет пять рабочих. Если не успеет разгрузить вагон, будет вынужден платить штраф за простойку. Теперь ему нужно с каждым рабочим заключать трудовой договор? В сельском хозяйстве бывают случаи, когда ищут работника на вспомогательные работы всего на 4 часа. Нужно заключать трудовой договор на 4 часа?» - сказал он.