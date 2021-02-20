Завершилась встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана фото; обновлено 22:06
23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.
Как сообщает пресс-служба МИД, после встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.
* * * 21:02
В Анкаре началась 5-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.
Об этом haqqin.az сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.