23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба МИД, после встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

* * * 21:02

В Анкаре началась 5-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Об этом haqqin.az сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.