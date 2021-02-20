Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Ираклию Гарибашвили в связи с началом его деятельности в качестве премьер-министра Грузии, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Грузию связывают традиционные дружественные и добрососедские отношения, имеющие глубокие исторические корни.

«Уверен, что в соответствии с волей наших народов, связанных тесными узами, отношения эффективного сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами будут и впредь динамично развиваться и расширяться», - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал премьер-министру Грузии крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного грузинского народа.