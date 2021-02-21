Пашинян заявил, что интересы экономики, интеграции и коммуникаций превыше войны в Карабахе

При этом премьер заявил, что «понятно, что среда изменилась, и в этой связи есть определенная напряженность».

«Я считаю, что нет, у нас нет неразрешимых проблем. Это не означает, что у нас нет проблем, но, считаю, что в Сюнике (историческое название – Зангезур – ред.) действуют определенные системы гарантирования безопасности», - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ресурсу 1in.am ответил на вопрос о неразрешимых проблемах в Зангезуре после восстановления госграниц Азербайджана с Арменией в формате границ советского периода.

«Но я уверен, что эта напряженность со временем смягчится, особенно, с учетом того, что мы намерены со временем реализовать в Сюнике широкомасштабные структурные социально-экономические программы», - подчеркнул он.

В целом, по его словам, задачей на сегодняшний день является создание максимально благоприятной среды вокруг Армении и Карабаха, «и это та ежедневная задача, над которой мы работаем».

В ответ на вопрос о том, связан ли процесс разблокировки коммуникаций в регионе с обеспокоенностью вокруг Сюника, Пашинян заявил, что в целом, любое изменение среды ведет к определенной обеспокоенности и напряжению.

«Что касается темы открытия коммуникаций, считаю, что конструктивное и взаимовыгодное решение является одним из тех факторов, которые могут привнести долгосрочный и стабильный мир в регион, а также определенные экономические выгоды, изменить экономический облик и потенциал Армении и региона», - сказал он, добавив, что это никоим образом не означает, что нет проблем, нуждающихся в управлении.

Премьер добавил, что коммуникации – это те артерии, которые связывают «нас с регионом, регион с нами, и делают регион важным для нас, а нас – для региона».

«Мы должны сформировать эту повестку, понять, какие вызовы могут исходить из этого изменения среды, и сформировать те методы, посредством которых мы должны управлять этими вызовами», - заявил Пашинян.