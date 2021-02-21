Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ресурсу 1in.am ответил на упрек экс-президента Армении Сержа Саргсяна, ранее обвинившего главу армянского правительства в отказе применить оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» во время войны с Азербайджаном.

Н.Пашинян заявил, что Армения применила оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», но ракета не взорвалась.

«Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» - цитирует haqqin.az армянского премьера.

Премьер-министр Армении также опроверг слова Саргсяна, утверждавшего, что после бархатной революции программа закупок вооружений претерпела изменения. Что и стало причиной поражения Армении в войне. Напомним, что в своем заявлении Серж Саргсян утверждал, что собирался закупить 2,5 тысяч дронов, если бы остался руководителем страны.

Никол Пашинян также прокомментировал заявление Сержа Саргсяна о том, что он передал власть не Пашиняну, а Карену Карапетяну: «Как мог этот отвергнутый кому-то передавать или не передавать власть?»