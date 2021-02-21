23 февраля издание Sputnik Армения провело опрос по методу случайной выборки среди жителей Еревана с целью выяснить, какой выход они видят из сложившейся в стране внутриполитической ситуации и как оценивают действия оппозиции.

Многие ответы выявили недоверие и скепсис респондентов в отношении и властей, и оппозиции. Практически единогласно опрошенные заявили о царящих в обществе негативных настроениях. Авторитетом явно не пользуются политики по обе стороны "баррикад".

"Важно, чтобы народ сплотился, верил, что поражение – это еще не конец. Все победы начинаются с поражений", - лишь редкие ответы звучали как этот, сравнительно оптимистично, пишет издание.