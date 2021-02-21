Планируется совместная встреча глав Азербайджана, Турции и Туркменистана

«Это пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел. Мы обсудили подготовку к саммиту глав государств трех стран, который состоится в Туркменистане в этом году, и определили дорожную карту этого саммита». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам пятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, сообщает haqqin.az.

По его словам, на встрече министров также обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, Афганистана, региональные и глобальные процессы.