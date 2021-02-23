Amnesty International перестала считать Навального "узником совести"

Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty International сообщает, что больше не считает Алексея Навального "узником совести", сообщает РИА Новости.

Письмо представляет собой ответ организации на запрос журналиста. В нем правозащитники выражают мнение, что задержание Навального связано "с его критикой в адрес российских властей".

Вместе с тем в письме подчеркивается, что в соцсетях всплыли видео и публикации с противоречивыми высказываниями блогера.

"В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений", — отмечается в документе.

Правозащитники добавили, что уголовное дело против блогера не имеет отношения к этим видео. Они призвали освободить Навального.