Адвокат футболиста утверждает: «Марадона был убит»

При жизни этого легендарного футболиста за ним длинным шлейфом тянулись разного рода скандалы, не обошлось без них и после его смерти. Среди прежних - так называемый забитый «божьей рукой» гол на чемпионате мира, уклонение от налогов, кокаин, нелестные высказывания о самом Папе Римском, сутяжничество и другие не менее громкие приключения. Теперь же не утихают слухи и домыслы вокруг его внезапной кончины.

Уже второй месяц Марадона почивает в бозе, но аргентинцы не могут смириться с этим фактом. В стране продолжаются разговоры и мелькает информация, что смерти любимца всей Аргентины можно было избежать.

Недавно в прессу просочились эсэмэски, автором которых является известный врач, занимавшийся здоровьем бывшего футболиста. «Выглядит так, что дело дошло до задержки циркуляции (крови) и дыхания. Толстяк обоср….. перед смертью. Не имею понятия, что случилось. Еду туда сейчас», - написал доктор Луке.

Предпринятое расследование показало, что действительно было много упущений в истории лечения Марадоны. Из-за этого очень серьезные обвинения грозят частному врачу «Эль Диего», как называли Марадону на родине. Леопольло Луке. 60-летний лекарь, допустил небрежности в ходе операции по удалению гематомы, что произошло перед самой перед смертью Марадоны, в том числе им были плохо подобраны лекарства. Опубликованный список антидепрессантов и нейролептиков, которые употреблял легенда футбола, напрямую повлияли на ускоренную работу его сердечной мышцы. И это не единственные проблемы доктора Луке.

По данным аргентинского таблоида, врач подделал цифровую подпись бывшего профессионала футбола на выписке из клиники Olivos. В доказательство этому следователи изъяли три карточки, на которых Луке пытался тщательно имитировать подпись Марадоны.

Под сомнение ставятся также и методы лечения Марадоны психиатром Агустиной Козахов, которая выписывала Диего психотропные препараты. Именно они были обнаружены в организме Марадоны в момент смерти, что показало вскрытие.

Адвокат семьи Марадоны - Марио Баудра решил опубликовать свои выводы о том, что же произошло с футболистом.

«Убийство Марадоны доказано. Чем дольше все это длится, тем больше доказательств в этом деле размывается, - заявил юрист на аргентинском телевидении, подливая масло в общий ажиотаж. - В каждом нормально функционирующем государстве и с другими прокурорами виновные уже сидели бы в тюрьме…».

В соответствии с аргентинским правом, за упущения или небрежности в ходе лечения, когда доходит до смерти пациента, обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Марадона был одним из величайших футболистов в истории футбола. Чемпион мира 1986 года, вице-чемпион 1990-го. В цветах национальной сборной Аргентины сыграл 91 матч. Добивался успеха в футбольных клубах Boca Juniors, Barcelona и Napoli. В последнем клубе выступал еще семь лет назад и наслаждался там таким же обожествлением со стороны итальянских болельщиков, как и фанов бразильского стадиона Сан-Паулу. Клуб Napoli он дважды приводил к званию чемпионов Италии. Был, кроме всего, тренером сборной Аргентины.