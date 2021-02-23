Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

По состоянию на 23:00 23 февраля в Мярязя, Шамахе, Грызе, Хыналыге, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Джафархане, Алтыагадже, Губе, Набране, Халтане, Баку и на Апшеронском полуострове выпал снег.

Как сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии, западный ветер усилился в Нефтчале до 25 м/с, Нафталане - 24, Агстафе - 23, Гаджигабуле - 20, Гяндже и Товузе - 18, Сабирабаде и Евлахе - 17, Тертере, Агдаме и Барде - 16, Баку - 22, Бина - 19, Маштаге, на острове Чилов - 19, Сумгайыте, на острове Гум - 18, на Нефтяных Камнях - 21.

Согласно информации, полученной со станции Нефтяные Камни, высота волн в Каспийском море достигла 4,8 метров.