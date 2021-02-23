Столкновения у офиса президента Украины: десятки пострадавших и задержанных

Столкновения между полицией и сторонниками осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко произошли во вторник возле администрации президента Украины в Киеве.

Вследствие столкновений у офиса президента Украины в центре Киева пострадали 27 правоохранителей. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба полиции города.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - сообщила полиция Киева в Facebook.

Полиция задержала 24 человека и возбудила уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.

Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.