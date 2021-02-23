Пользователи Apple стали жертвами загадочного вредоносного ПО

Пользователи продукции от компании Apple стали жертвами загадочного вредоносного ПО — около 30 000 компьютеров Mac были заражены вирусом Silver Sparrow. Об этом сообщает BBC News.

Уточняется, что вирус незаметно повлиял на системы более чем в 150 странах мира. Его обнаружили исследователи из охранной компании Red Sparrow, при этом цель вредоносного ПО они пока не определили.

В Apple заявили, что предприняли шаги для предотвращения потенциального ущерба, который может нанести вредоносная программа, нацеленная на устройства с новым чипом M1. В компании заверили, что эффективно предотвращают заражение любых новых устройств.

Лиза Форте из Red Goat Cyber Security сообщила, что атака — тревожный сигнал для пользователей Mac, которые полагали, что не подвержены такому же риску заражения вредоносным ПО, как пользователи Windows. «Похоже, что вредоносная программа не сделала ничего плохого. Но тот факт, что она так быстро распространилась и заразила так много устройств, уже сам по себе тревожит», — сказала она.

По мнению эксперта по компьютерной безопасности Алана Вудворда, атака была попыткой опровергнуть давний миф о «неуязвимости» техники Apple, при этом ее целью не было нанести вред компьютерам Mac.