Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день

По его словам, глаза надо регулярно тренировать. Первый метод — это упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Их следует выполнять всего три минуты в день. Первые улучшения будут заметны уже спустя две недели.

Второй метод — это термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань следует положить на закрытые веки и подождать до тех пор, пока она не остынет.

Третий метод заключается в употреблении шпината. Его необходимо включить в свой рацион, поскольку шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.