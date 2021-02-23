По словам главы пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева, на ряде направлений, в частности на подъемах и спусках, на мостах и выездах из тоннелей проезжая часть покрылась льдом: «В данный момент, в основном на проспектах Гейдара Алиева (боковая дорога) и Зии Буниятова, наблюдается плотный транспортный поток. С утра в соответствии с графиком на линии выведены автобусы всех регулярных маршрутов, которые движутся на минимальной скорости».