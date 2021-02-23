БТА обратилось к бакинцам с предостережением фото
Резкое похолодание, сопровождаемое снегом и сильным ветром, которое наблюдается со вчерашнего вечера, привело к затруднению движения транспортных средств на дорогах Баку.
По словам главы пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева, на ряде направлений, в частности на подъемах и спусках, на мостах и выездах из тоннелей проезжая часть покрылась льдом: «В данный момент, в основном на проспектах Гейдара Алиева (боковая дорога) и Зии Буниятова, наблюдается плотный транспортный поток. С утра в соответствии с графиком на линии выведены автобусы всех регулярных маршрутов, которые движутся на минимальной скорости».
Агаев отметил, что в Центре обмена транспорта «Кёроглу» осуществляются меры по обеспечению безопасного движения транспорта и пешеходов, расчищаются въезд и выезд, лестницы центра. Он призвал участников дорожного движения к повышенной осторожности: "Водителям необходимо соблюдать скорость и учитывать метеофакторы. Пешеходов просим, переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами».