Неблагоприятная погода в Азербайджане сохранится и сегодня, с перерывами будет идти снег, местами сильный. Об этом сказала директор Национальной гидрометеорологический службы Умайра Тагиева.

По словам Тагиевой, в результате проникновения на территорию Азербайджана холодных воздушных масс погода резко ухудшилась: "В большинстве районов выпал снег. Высота снежного покрова в Баку и на Апшероне составляет около 5 см. Больше всего снега выпало в районах Большого Кавказа, здесь высота снежного покрова достигла полуметра. Одновременно наблюдается сильный ветер, метель. Максимальная скорость ветра в районах страны достигает 28 м/сек, в Баку и на Апшеронском полуострове - 25-28 м/сек, высота волн в открытом море составила 6 метров".

Тагиева добавила, что осадки постепенно прекратятся с завтрашнего утра.