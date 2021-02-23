Снег, ветер: синоптики о фактической погоде в Азербайджане
По состоянию на 09:00 24 февраля на территории Азербайджана идет снег, наблюдается сильный северо-западный ветер.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, количество осадков в Баку и на Апшеронском полуострове составило 18 мм, в Сумгаите - 1 мм.
Высота снежного покрова составила 47 см в Сарыбаше (Гах), 27 - Шахдаге, 18 - Губе, Дашкесане, 16 - Лерике.
Скорость северо-западного ветра в Нефтчале составила 28 м/с, Нафталане - 24, Сальяне, Агстафе - 23, Бейлагане - 24, Гяндже, Гаджигабуле - 20, Мингячевире, Тертере, Товузе - 18, Сабирабаде, Евлахе - 17, Хачмазе, Барде - 16, Баку - 23, в Сумгайите - 18 м/с.
По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн на Каспии достигала шести метров.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составила 4,4-4,9 градуса мороза, в низменных районах - 0-3 мороза, в горных районах -3-5, в высокогорных районах -8-12, в Нахчыванской АР -3-8 градусов мороза.