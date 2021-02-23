Снег, ветер: синоптики о фактической погоде в Азербайджане

По состоянию на 09:00 24 февраля на территории Азербайджана идет снег, наблюдается сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, количество осадков в Баку и на Апшеронском полуострове составило 18 мм, в Сумгаите - 1 мм.