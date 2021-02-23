Госагентство о ситуации на дорогах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана рассказало о ситуации на автомобильных дорогах страны в связи с наблюдаемой снежной погодой.

Согласно информации, на дороге Баку - Губа - государственная граница с РФ идет снег, на территории Губинского района высота снежного покрова составляет 15 см.

На дороге Баку - Гобустан снег, дует сильный ветер. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются, движение транспортных средств обеспечено.

На дороге Баку - Алят - Гаджигабул идет снег, дует сильный ветер. Участок дороги Баку - Алят посыпают смесью песка и соли, движение транспортных средств обеспечено.

На участке Масаллы - Астара дороги Алят - Астара - граница с Иранской Исламской Республикой идет слабый снег, снега на дороге нет, движение транспортных средств обеспечено.