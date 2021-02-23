ПО «Азеригаз»: «Если у вас есть проблемы, немедленно сообщите нам»

23 февраля в 23:00 генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев провел прямую трансляцию на своей личной странице в Facebook.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения, гендиректор хотел лично выслушать абонентов, если возникнут какие-либо проблемы с газоснабжением в связи с резким изменением погоды.

В ходе трансляции, продолжавшейся около 40 минут, были озвучены различные обращения из отдельных населенных пунктов страны. К Руслану Алиеву подключились около 7 тысяч подписчиков в Facebook. Написано 703 отзыва.

Статистический анализ показывает, что многие абоненты были довольны давлением газа. А в некоторых местах наблюдались небольшие проблемы.

К прямой трансляции подключились официальные лица всех соответствующих структур объединения. Они сразу же регистрировали комментарии о трудностях, с которыми столкнулись абоненты, запрашивали их контактные номера. И сегодня утром абонентам было предложено через Facebook немедленно сообщить ПО «Азеригаз» о сложной ситуации с газоснабжением.

ПО «Азеригаз» предлагает абонентам обращаться в случае возникновения проблем: Колл-центр: 104/185. WhatsApp номер: 077 3 104 104.