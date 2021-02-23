Отдел информации 11:15

«Никогда такого не было, и вот опять». Это крылатое выражение бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина как ничто лучше описывает ситуацию, которую вызвала обрушившаяся на Баку снежная стихия. Не прекращающийся с 11 часов ночи снегопад нарушил привычный ритм жизни столицы. Городские службы призывают жителей города не выезжать из дома на неподготовленных автомобилях, а граждане заполняют социальные сети уже привычными обвинениями в адрес коммунальных служб. По информации синоптиков, за ночь в Баку выпало рекордное количество осадков – 18 мм, что составляет 90% от месячной нормы. Сложные погодные условия уже можно сравнить с февралем 2012 года, когда в столице был зафиксирован своеобразный антирекорд - температура воздуха опустилась до -11 градусов, а снежная метель парализовала весь город.

Впрочем, еще несколько дней назад синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий и надвигающейся метели. Поэтому, в отличие от того же 2012 года, коммунальные службы города оказались готовы к борьбе с последствиями погодной стихии. Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти города Баку, еще с прошлой ночи все городские службы были приведены в полную готовность и на протяжении всей ночи занимались уборкой снега и ликвидацией других последствий, вызванных непогодой. Расчисткой дорог в зонах своей ответственности занимаются сотрудники Исполнительной власти и Государственного агентства автомобильных дорог. «На борьбу с последствиями стихии мобилизованы все силы городских служб. Тысячи работников коммунальных служб всю ночь и утро занимались расчисткой улиц и обработкой дорог специальными реагентами. Основная проблема заключалась в том, что снегопад не прекращался ни на минуту. Не успевали коммунальные службы расчистить очередную улицу, как ее вскоре снова засыпало снегом. Вместе с тем, удалось обеспечить расчистку основных улиц и проспектов города», - сообщили haqqin.az в мэрии, подчеркнув колоссальную работу, проделанную коммунальщиками за ночь.