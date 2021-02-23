Баку накрыло снегом и проблемами Мэрия мобилизовала все силы; фото
«Никогда такого не было, и вот опять». Это крылатое выражение бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина как ничто лучше описывает ситуацию, которую вызвала обрушившаяся на Баку снежная стихия. Не прекращающийся с 11 часов ночи снегопад нарушил привычный ритм жизни столицы. Городские службы призывают жителей города не выезжать из дома на неподготовленных автомобилях, а граждане заполняют социальные сети уже привычными обвинениями в адрес коммунальных служб.
По информации синоптиков, за ночь в Баку выпало рекордное количество осадков – 18 мм, что составляет 90% от месячной нормы. Сложные погодные условия уже можно сравнить с февралем 2012 года, когда в столице был зафиксирован своеобразный антирекорд - температура воздуха опустилась до -11 градусов, а снежная метель парализовала весь город.
Впрочем, еще несколько дней назад синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий и надвигающейся метели. Поэтому, в отличие от того же 2012 года, коммунальные службы города оказались готовы к борьбе с последствиями погодной стихии.
Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти города Баку, еще с прошлой ночи все городские службы были приведены в полную готовность и на протяжении всей ночи занимались уборкой снега и ликвидацией других последствий, вызванных непогодой. Расчисткой дорог в зонах своей ответственности занимаются сотрудники Исполнительной власти и Государственного агентства автомобильных дорог.
«На борьбу с последствиями стихии мобилизованы все силы городских служб. Тысячи работников коммунальных служб всю ночь и утро занимались расчисткой улиц и обработкой дорог специальными реагентами. Основная проблема заключалась в том, что снегопад не прекращался ни на минуту. Не успевали коммунальные службы расчистить очередную улицу, как ее вскоре снова засыпало снегом. Вместе с тем, удалось обеспечить расчистку основных улиц и проспектов города», - сообщили haqqin.az в мэрии, подчеркнув колоссальную работу, проделанную коммунальщиками за ночь.
Несмотря на утвержденный график посменной работы, большинство работников коммунальных служб просто отказывались уходить домой и продолжали борьбу с последствиями снегопада.
Транспортные проблемы в городе усугубило и то, что граждане недостаточно серьезно отнеслись к предупреждениям синоптиков и городских служб, проигнорировав рекомендации не покидать дома на не подготовленных к зиме автомобилях. Причиной большинства ДТП в Баку, наряду со снегом и гололедом, стали и «лысые» летние шины разбитых автомобилей.
Проблемы с транспортным движением не единственные, которые приходится решать городским властям. Учитывая прогнозы синоптиков о том, что непогода сохранится еще несколько дней, Исполнительная власть Баку приняла решение о срочной организации специальных палаток, в которых могли бы укрыться люди, которых врасплох застали морозы. В рамках сотрудничества с Общественным объединением «Региональное развитие» в пяти частях столицы организованы временные приюты.
«В палатках обеспечены все условия, чтобы нуждающиеся люди могли спастись от непогоды. Их обеспечат питанием и горячим чаем. Контролировать эту работу будут сотрудники исполнительной власти и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие», - говорится в информации.