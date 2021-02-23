В Хачмазском районе в городе Худат в условиях снегопада потерявший управление автомобиль повредил газовую сеть.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», в газовую линию диаметром 57 мм, которая обслуживает три села, врезался легковой автомобиль. В газоснабжении более тысячи абонентов произошел временный перерыв.

Сотрудники Хачмазского регионального управления по эксплуатации газа принимают срочные меры, чтобы обеспечить подачу газа в кратчайшие сроки.