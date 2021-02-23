Платежные терминалы Kapital Bank теперь принимают доллары и евро

Как сообщалось ранее, с целью повышения качества обслуживания клиентов и расширения доступа населения к банковским услугам в режиме 24/7 Kapital Bank начал устанавливать по всей стране платежные терминалы нового поколения. Наряду с отделениями банка, новые терминалы уже работают в ряде крупных супермаркетов страны, и в настоящее время процесс установки продолжается.

Терминалы Kapital Bank обладают множеством преимуществ, в них теперь добавлена и функция приема средств в долларах США и евро. С помощью терминалов нового поколения отныне можно также вносить средства на бизнес-карты. В отличие от других терминалов, при внесении средств на карты Kapital Bank через терминалы нового поколения деньги зачисляются не по графику, а мгновенно.

Новые терминалы имеют более широкие возможности с точки зрения функциональности. С помощью них можно пополнять баланс карт и текущих счетов, подать заявку на кредит или BirKart, оплачивать кредит, коммунальные услуги, связь, телевидение и интернет, осуществлять авансовые, алименты, страховые, судебные, муниципальные, налоговые и DSMF платежи, переводить деньги по системе Xəzri, а также оплачивать штрафы, обучение (БГУ, АГУНП, АМУ, АГПУ и др.) и другие услуги. Также в ближайшее время будет доступна возможность пополнения баланса смарт-счетчиков Azəriqaz и Azərsu.

Одним из основных преимуществ этих терминалов является то, что платежи можно осуществлять как в наличной, так и безналичной форме. Для безналичных платежей необходимо использовать кардридер терминала или функцию NFC.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.