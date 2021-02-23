Дорожная полиция: ситуация на дорогах Баку осложнилась

В связи с резким похолоданием ситуация на дорогах Баку осложнилась, сказал журналистам начальник отдела Государственного управления дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

«На некоторых территориях Баку гололед создал проблемы для движения транспорта. Еще одна проблема связана с технически неисправными автомобилями, которые остались на проезжей части. Некоторые водители не учли дорожные и метеоусловия, и потому уже произошли дорожно-транспортные происшествия. С ночи был мобилизован весь личный состав Государственной дорожной полиции Баку, водителям оказывается помощь», - сказал Асадов.