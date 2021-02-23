На освобожденных от оккупации землях продолжаются мероприятия с целью обнаружения боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.

Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Джебраильского района на освобожденной от оккупации административной территории района обнаружили значительное количество боеприпасов, оставленных врагом при бегстве.

В ходе мероприятий были обнаружено и изъято 10 гранатометов различных типов и 6 снарядов к ним, 6 автоматов АК-74, 1 пулемет РПК, 4 снайперских винтовки различных марок, более 150 магазинов к автоматам, в общей сложности более 10 тысяч патронов различного калибра и другие боеприпасы.