Генерал-полковник Мовсес Акопян: «Армянская армия плохо подготовлена и плохо воевала» второе признание после откровения Пашиняна
Бывший начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что с первого дня войны целью Азербайджана была Шуша. И вся история с поражением в войне тесно связана с «кейсом» Шуши.
«И как противник добрался до Шуши, какими средствами – ответ на этот вопрос даст время и анализ действий армии. Я вообще считаю, что «ящик Пандоры» зарыт именно там», — сказал Акопян в интервью газете «Иравунк".
По мнению армянского генерала, причиной поражения в войне в Карабахе являются плохая организация и низкий уровень управления. Акопян отметил, что не разделяет версию о предательстве.
«У нас были проблемы в управлении, больше ни в чем. Мы были плохо подготовлены и воевали плохо», — сказал генерал.
Он также отмечает, что первоочередной проблемой армянской армии была слабая противовоздушная оборона.
На данном этапе основной задачей экс-глава армянского Генштаба считает реорганизацию армии и подготовку к ведению войны 5-го поколения.
Отметим, что накануне глава армянского правительства Никол Пашинян выступил с сенсационным откровением. По словам премьер-министра, в период Второй Карабахской войны вооруженные силы Армении применили закупленный у России оперативно-тактический комплекс «Искандер». «Ракета не взорвалась», - с горечью констатировал Н.Пашинян.