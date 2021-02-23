Бывший начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что с первого дня войны целью Азербайджана была Шуша. И вся история с поражением в войне тесно связана с «кейсом» Шуши.

«И как противник добрался до Шуши, какими средствами – ответ на этот вопрос даст время и анализ действий армии. Я вообще считаю, что «ящик Пандоры» зарыт именно там», — сказал Акопян в интервью газете «Иравунк".

По мнению армянского генерала, причиной поражения в войне в Карабахе являются плохая организация и низкий уровень управления. Акопян отметил, что не разделяет версию о предательстве.