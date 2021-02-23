В заявлении указывается, что согласно требованиям законодательства должны быть приняты соответствующие меры для защиты жизни и здоровья работников, работающих на открытом воздухе в нынешних погодных условиях.

Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения обращается к работодателям в связи с ветреной и снежной погодой, сохраняющейся в стране с ночи 23 февраля. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно статье 233 Трудового кодекса, при работе на открытом воздухе при низких температурах и сильном ветре, а также в не отапливаемых в холодное время года закрытых зданиях работникам должны быть предоставлены перерывы для обогрева или работа должна быть прекращена.

Согласно приложению 2 к Кодексу, приостанавливаются все виды работ с кранами на суше при силе ветра 6 и более баллов, установка и монтаж кранов в процессе строительства при более 2 баллов, монтаж и демонтаж подъемников при более 3 баллов, работы по перемещению древесины, а также работы по сносу деревянных покрытий и деревообработке.

Приостанавливаются все виды сварочных работ при силе ветра более 3 баллов, сварка вертикальных и потолочных работ, при превышении 4 баллов строительство и демонтаж крановыми судами на отдельных фундаментах, погрузка на баржи, работы крановых судов в бухтах у стационарного дна и пирса, а также у платформ разгрузки, все виды сварки с низко расположенным сварным швом, монтаж краном на причале и демонтаж морских нефтегазовых объектов.

Должны быть остановлены работы в море при скорости ветра более 5 баллов, на плавсредствах с различными основаниями, строительство и демонтаж без приспособлений, установка опор копировальным аппаратом, установка скважин на дно моря, демонтаж и подъем (спуск), подвешивание поперечных рычагов, замена роликов в скважине, крановых блоков, поставка тали крыла, замер глубины и дебита скважин, подъем мобильных установок для текущего и капитального ремонта скважин на эстакаде.

Работы следует остановить при скорости ветра более 6 баллов работы на скважинах, эксплуатируемых на постоянных морских фундаментах, при капитальном и текущем подземном ремонте скважин на постоянных морских платформах. При скорости ветра более 8 баллов, все работы, связанные с подъемным инструментом из пробуренных скважин, работа сверху и снизу на фундаменте или эстакадных платформ должны быть остановлены.

При скорости ветра более 10 баллов все буровые работы необходимо прекратить, кроме промывки скважины.

В случае приостановки работы количество и продолжительность перерывов должны определяться совместным решением работодателя и профсоюза, перерывы, сделанные во время работы, должны быть включены в рабочее время, во время них должна выплачиваться заработная плата в соответствии с тарифной заработной платой работника. В случае прекращения работы оплата производится как простой не по вине работника в сумме не менее двух третей тарифной заработной платы.