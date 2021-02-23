Минэкологии: в Баку ночью ожидается до 9 градусов мороза

Сейчас в Баку фиксируется пять градусов мороза, в горных районах Азербайджана - около 15 градусов мороза, сообщила журналистам директор Национального гидрометеорологического центра Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, больше всего осадков выпало в северном регионе Азербайджана.

Она добавила, что непогода в течение дня сохранится: "Сейчас наблюдается пик этого процесса, к вечеру же интенсивность осадков снизится. Если минувшей ночью температура воздуха составляла 4,8 градуса мороза, этой ночью ожидаются 8-9 градусов мороза".