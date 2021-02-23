Заявление армянского премьер-министра вызвало широкий резонанс не только в Армении и Азербайджане, но и в военно-политических кругах России. ВПК этой страны может всерьез обеспокоиться перспективой реализации стратегической военной продукции в мире. Ведь разработанные научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) комплексы представляют стратегическую значимость для российского военного экспорта - ракетные комплексы «Искандер» предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

«Чтобы ответить на вопрос, почему не взорвались ракеты, для начала надо посмотреть, как они хранились и как обслуживались. И вообще, были ли готовы расчеты комплексов «Искандер-Э», подчеркиваю букву «Э», поскольку этот экспортный комплекс при применении стреляет на 280 км. Для того чтобы применять «Искандер-Э», нужно не только иметь сам комплекс и ракеты, но и надо иметь систему разведки. Нужно точно определить координаты цели, чтобы их рассчитать, произвести электронно-вычислительный комплекс для «Искандера-Э». Было это сделано или нет, неизвестно. Но, по всей видимости, таких данных армянская сторона не имела. Определить координаты цели на таком расстоянии можно или с самолета, или с беспилотника, или со спутника.

Были эти данные у расчета «Искандера-Э», не знаем. Может быть, и не были. Кроме того, мы не знаем, как готовили к пуску ракеты и расчет «Искандера-Э». Как они готовили боеголовки. Все ли было сделано, как того требует инструкция. Поэтому все разговоры Пашиняна о том, что ракеты не взорвались, что комплекс старый, не боеспособный, «в пользу бедных». Это попытка прикрыть свое «мягкое» место, если говорить деликатно, то обезопасить себя от критики, которая справедливо звучит в его адрес. В конце концов можно было пригласить специалистов российской военной базы, которая дислоцируется на территории Армении, они, может быть, подсказали бы, как применять комплекс.

Я также не исключаю, что те военнослужащие, которые прошли курс подготовки в России по применению «Искандеров-Э», были уволены из армии после прихода Пашиняна к власти. Потому что они могли быть связаны с прежним военным руководством Армении. На их место могли быть назначены те, кто досконально не владел этой техникой.

Отсюда все проблемы, которые появились у комплекса «Искандер-Э». Это раз.

Во-вторых, дело в том, что комплекс «Искандер-Э» поставлялся Армении. Война шла в Нагорном Карабахе. Поэтому категорически нельзя было применять «Искандеры-Э». В противном случае, это бы свидетельствовало, что войну с Азербайджаном ведет Армения.

То есть Армения – член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), союзник Москвы, втягивала Россию и ОДКБ в войну с Азербайджаном. Это было бы самой большой провокацией Пашиняна, которая могла бы быть во время этого конфликта».