«Говорит Москва»: Зампредседателя комитета Госдумы по обороне обвиняет Пашиняна

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи после его заявления о неэффективности «Искандеров». Ответ на критику в отношении российского оружия сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 24 февраля.

«Искандеры» у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Слова Пашиняна просто абсолютная ложь и даже не подлежит никакому сомнению», — сказал парламентарий.

По его словам, этим заявлением армянский политик решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе. «Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры» приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты», — добавил он.