Беременных предупредили о росте случаев преждевременных родов при COVID

В эксперименте приняли участие чуть более четырех тысяч жительниц Великобритании и США с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным диагнозом. Все женщины родили в период с января по август 2020 года.

Согласно полученным данным, в США 15,7% заразившихся коронавирусом беременных женщин перенесли преждевременные роды, а в Великобритании этот показатель составил 12%. В обоих случаях это на 57% и 60% соответственно выше усредненного показателя.

Кроме того, специалисты выяснили, что COVID-19 не приводит к появлению на свет ребенка с недостаточным весом или к мертворождению.

Ранее врачи рекомендовали женщинам, переболевшим COVID-19, планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления.