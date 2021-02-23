Украина получила первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca прибыла в Украину и была направлена в регионы для проведения кампании по иммунизации. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Киев получил препарат в рамках международного механизма COVAX, в страну направлено 117 тысяч доз вещества. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca. «Первые вакцины на выполнение вакцинации уже сегодня в 7 утра отправились в регионы», — сказал Степанов.

В свою очередь издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщает, что первая инъекция вакцины может состояться в Украине уже сегодня. Ее получит врач в одной из областных больниц в Житомирской области.