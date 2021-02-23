«Никол Пашинян порет откровенную чепуху. Дело все в том, что премьер-министр государства, руководитель республики, наверное, не может знать технических подробностей. Для этого существует аппарат, который должен готовить ему необходимые справки. Но если вы заявляете, я обращаюсь к Николу Пашиняну, о неэффективности оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э», то должны привести примеры.

Руководитель государства не может говорить «я не знаю», «на 10%», он должен говорить или «да», или «нет». К своему заявлению он должен приложить справку. Например, выпущено столько-то ракет. Из них поразили цель столько-то. Неуспешные пуски произошли по таким-то причинам. Круговое вероятное отклонение при этом составило столько-то.

К подобным заявлениям надо прикладывать толковую справку. Если вы делаете это заявление. А то, что боевая часть сработала на 10%, этого не может быть, поскольку не может быть никогда.

Когда производится пуск ракеты, там есть определенные ступени предохранения, которые, например, при пуске и в ходе полета начинают сниматься. Есть предварительно-исполнительный механизм, который отрабатывает в полном объеме все эти процедуры. И если боевая часть исправна, ракета исправна, то обязательно подрыв боевой части произойдет, что называется, в полном объеме. Но «на 10%» - так не бывает в принципе!

Она или сработает, если ракета исправна, или не сработает.

Тут больше вопросов к качеству подготовки расчетов для «Искандера». Насколько они отвечают требованиям? Как они готовили исходные данные для стрельбы? Как они обслуживали эту материальную часть? Как они обслуживали ракеты?

Пашинян проявил себя не с лучшей стороны. Ну не может политический руководитель государства делать подобные легкомысленные заявления. А потом, это же не в первый раз он делает подобные заявления, что с российским вооружением что-то не так. Он подверг критике российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Причина в том, что данные системы якобы плохо проявили себя в борьбе с беспилотниками.

Но если ты плохо танцуешь, а в данном случае плохо воюешь, так при чем тут РЭБ, ПВО и «Искандер»? К себе в первую очередь надо предъявлять претензии. Проиграл войну и все время жалуется. Как говорил товарищ Сталин: «Эта позиция удобная, но она насквозь гнилая».