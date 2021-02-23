Депутат Андраник Кочарян требует перепроверить качество российского вооружения

Четырехчасовое интервью экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которое было разделено на две части, представляет собой большую угрозу национальной безопасности Армении. Об этом в беседе с журналистами заявил глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности, депутат от правящего блока «Мой шаг» Андраник Кочарян, комментируя некоторые заявления экс-главы государства, в частности, по поводу «Искандеров», сообщает «Новости Армении».

По мнению соратника Никола Пашиняна, Саргсян в своем интервью выразил мысли, которые рано или поздно будут использованы против Армении. «Это обязательно используют против нас, поскольку Серж Саргсян, как минимум, на протяжении 10 лет руководил нашей страной и еще несколько дней успел побыть премьером», - голословно сказал Кочарян.

При этом он отказался пояснить, использовала армянская сторона в ходе войны в Карабахе «Искандеры» или нет, хотя сам премьер-министр Никол Пашинян в своем нашумевшем интервью от 23 февраля заявил, что данный вид вооружения армянской стороной применялся, однако эффективность была крайне низкой. «Я не знаю, на каком направлении применялся «Искандер». Я не подтвержу и не опровергну применение данного оружия. Я уже говорил, что этого делать нельзя», - сказал парламентарий, добавив, что заявление Пашиняна по поводу работоспособности «Искандеров» нуждается в изучении.

Андраник Кочарян отметил, что в Армении должны подвергнуть изучению не только полученные от России «Искандеры», но и другие виды вооружения, приобретенные страной за последние 15 лет. «Мы должны понять, это было правильное решение или нет, они работают или нет», - пояснил соратник Пашиняна.

На вопрос, проводила ли действующая власть какие-либо проверки в Вооруженных силах по части боеготовности всех этих систем, депутат признался, что нет, поскольку никому и в голову не могли прийти подобные сомнения, особенно по части «Искандеров».