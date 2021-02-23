Константин Сивков: "Пашинян хочет реабилитироваться в глазах Запада"

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "не взорвавшихся" во время войны в Нагорном Карабах е ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер". По его утверждению, ракеты либо "не взрывались" совсем, либо "взрывались на 10%".

"Его обвиняют в том, что он не обеспечил подготовку армии к ведению боевых действий с Азербайджаном. Это соответствует действительности. В этих условиях он пытается снять с себя вину и возложить ее на Россию, что якобы Россия поставила несовершенные системы оружия", - заявил Сивков РИА Новости.

Он не исключил, что в дальнейшем от официальных лиц Армении можно будет услышать критику и других систем российского оружия.

Слова армянского лидера о том, что "ракета взорвалась на 10%", Сивков предложил трактовать как 10-процентную работоспособность ракет. То есть, к примеру, запущено было десять, а взорвалась из них всего одна.

Однако в таком случае Азербайджан не преминул бы продемонстрировать миру несработавшие ракеты, уверен эксперт.

"Все старты ракет "Точка-У" и "Эльбрус" [другие оперативно-тактические ракетные комплексы] фиксировались азербайджанской стороной и подробнейшим образом освещались в СМИ. Если бы хотя бы одна ракета упала и не взорвалась, это было бы предметом очень бурного обсуждения, была бы показана эта ракета целая или полуразрушенная в результате падения", - добавил доктор военных наук.