Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

В четверг, 25 февраля, в Азербайджане снова будет холодно, однако снег и ветер постепенно прекратятся, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове снова прогнозируется снег, утром осадки постепенно прекратятся, ко второй половине дня их уже не ожидается. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.