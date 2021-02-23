Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
В четверг, 25 февраля, в Азербайджане снова будет холодно, однако снег и ветер постепенно прекратятся, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове снова прогнозируется снег, утром осадки постепенно прекратятся, ко второй половине дня их уже не ожидается. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.
Температура воздуха в столице и на полуострове ночью достигнет 9 градусов мороза, к утру до минус 4, в дневное время составит около нуля градусов.
Атмосферное давление выше нормы - 779 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90%. На дорогах возможна гололедица.
Несмотря на низкую температуру воздуха на Апшероне, ожидаемое в четверг слабое колебание метеофакторов и насыщение воздуха кислородом положительно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана также будет снежно, осадки постепенно прекратятся ко второй половине дня. Местами туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от нуля до 5 тепла, в горах ночью 10-15 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов ниже нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица.