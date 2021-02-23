Снежная погода привела к перебоям с электричеством. «Азеришыг» принимает меры

Ввиду суровых погодных условий, снега и метели ОАО «Азеришыг» продолжает работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО Вагиф Айдыноглу.

По его словам, в Баку и регионах налажено дежурство. Со вчерашнего вечера, ночью и до утра, а также сейчас сотрудники ведомства продолжают нести беспрерывную службу. Кратковременные отключения, вызванные обледенением и перегрузкой на некоторых участках, устраняются аварийной службой. В нескольких местах работы продолжаются, электроподача будет возобновлена в кратчайшие сроки.

Представитель ОАО отмечает, что заранее на соответствующие территории были отправлены дополнительные материалы, даны инструкции по привлечению техники.

В связи с проблемами с электроснабжением ОАО призывает потребителей обращаться в круглосуточный колл-центр «199» ОАО «Азеришыг», сказали в ведомстве.