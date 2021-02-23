Эрдоган: Мы продолжим поддерживать братские страны

«Борьба с терроризмом в Турции и за ее пределами – законное право нашей страны. Мы не собираемся просить разрешения на проведение операций и продолжим уничтожать террористов в источнике угрозы». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Anadolu.

«Решимость Турции в борьбе с терроризмом беспокоит не только пособников террористов внутри страны, но и антитурецкие круги за рубежом», - сказал турецкий лидер.

Глава государства отметил, что ряд стран Запада продолжает игнорировать призывы Турции по совместной борьбе с терроризмом, придерживаясь двойных стандартов в отношении преступных организаций.

«В этих странах не хотят осознавать, что терроризм рано или поздно обернется угрозой против них самих», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также продолжит поддержку дружественным странам, от Африки до Балкан и Кавказа.