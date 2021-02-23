220 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 145 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в среду, 24 февраля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 233 644 случая заражения коронавирусом, из этого числа 228 157 человек благополучно прошли лечение, 3 206 пациентов клиник скончались. Лечение 2 281 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Проведено 2 571 016 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 915 - за минувшие сутки.