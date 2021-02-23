Мусульманка впервые стала капелланом в армии США

Первая мусульманка, служащая в американской армии, Салеха Джабин получила диплом, позволяющий ей служить в Корпусе капелланов ВВС США. «Мне не пришлось идти на компромисс ни в одном из своих религиозных убеждений», – сказала она, передают турецкие СМИ.

Салеха Джабин поблагодарила руководство за предоставленную возможность и сказала, что она осознает ответственность, которую ей придется нести на новой должности. «Я могу оказывать религиозную помощь всем военнослужащим и их семьям, а также давать советы командирам по религиозным и моральным вопросам, независимо от моей веры, этнической принадлежности или пола», – отметила девушка.

Салеха Джабин родилась и выросла в Индии, переехала в США 14 лет назад в качестве иностранной студентки. В конце декабря прошлого года ей было присвоено звание младшего лейтенанта на торжественной церемонии в Католическом богословском союзе в Чикаго. Она стала первым мусульманским капелланом женского пола не только в ВВС, но и в армии США в целом.