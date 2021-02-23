Заговорил и сам разработчик «Искандера» Владимир Ковалев: «Пашинян – невежественный дилетант»

«Заявляя о неработоспособности наших комплексов, Пашинян должен отвечать за базар. Предъявлять столь серьёзные претензии к оружию и при этом публично признаваться, что он не знает сути вопроса, это недостойно для премьер-министра. Его слова об оружии 80-х - признак невежественного дилетанта», - утверждает разработчик легендарных «Искандеров».

Ковалёв говорит, что даже российская армия закончила вооружаться «Искандерами» лишь в конце 2019 года.

Ковалёв неоднократно был свидетелем испытаний комплекса, при этом он не помнит ни одного случая, когда боезаряд не взорвался бы: «Ни разу».

«Премьер-министр срочно нуждается в ликвидации своей безграмотности, нужен ликбез. Он, видимо, либо двоечником был в школе, либо краем уха слышал, что мощность боезаряда экспортного «Искандера» на 10% ниже, чем российского. Москва от Еревана никогда этого не скрывала. Но Пашинян всё перепутал и ляпнул, что, мол, армянский боезаряд ракеты взрывается лишь на 10%. То есть он всё перепутал. Такой нелепости даже в знаменитых армянских анекдотах не бывает».