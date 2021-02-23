Температура воздуха в Баку опустилась до -6 градусов

В настоящее время температура воздуха в Баку составляет минус 6 градусов. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, согласно информации на 15:00, в Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Шемахе, Исмаиллы, Грызе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёкчае, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Гаджигабуле, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Ленкорани, Астаре, Агсу, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах) и Набране шел снег.

Высота снежного покрова в Сарыбаше составила 47 сантиметров, в Шахдаге - 27 см, Лерике - 16 см, Грызе - 14 см, Баку - 23 см, Сумгаите - 8 см, Бине - 7, Маштаге - 5 см.

Скорость северо-западного ветра в Нефтчале достигала 28 м/с, в Нафталане 24 м/с, Сальяне - 23 м/с, Гаджигабуле - 20 м/с, Мингячевире и Тертере - 18 м/с, Агстафе, Хачмазе, Товузе - 16 м/с, в Баку - 25 м/с, Сумгаите - 23м/с и Бине - 22 метра в секунду.