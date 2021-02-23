В Ереване снова воздушная тревога

В Ереванском государственном медицинском университете им. Гераци пройдут тактические учебные занятия на тему «Организация мероприятий гражданской обороны и их реализация в случае нападения противника».

Как сообщили СМИ в пресс-службе мэрии Еревана, согласно решению мэра Еревана «Об утверждении плана основных мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и подготовке систем гражданской обороны на 2021 год», в Ереванском государственном медицинском университете им. Гераци 1 марта в 15:00 пройдут специальные демонстрационные тактические учебные занятия на тему «Организация мероприятий гражданской обороны и их реализация в случае нападения противника».

Во время запланированной на 25 февраля 2021 года репетиции в период с 16:00 до 16:30, а также во время основного учебного занятия 1 марта текущего года в 15:00 раздастся сигнал воздушной тревоги. В связи с этим мэрия призывает не впадать в панику.