Коронавирус заподозрили в провоцировании болезни Паркинсона и слабоумия

Исследования показывают, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает не только легкие, но и другие ткани – слизистую оболочку носа, пищевод, сосуды и сердце. Это может объяснять, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Опыты на обезьянах показали, что в некоторых случаях заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием. Результаты исследования опубликовал bioRxiv.

Также COVID-19 может вызывать серьезные нарушения в работе мозга, в том числе делирий, который выражается в помрачении сознания и горячечном бреде, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

В ходе нового исследования нейрофизиологи под руководством Ингрид Филиппенс из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке (Нидерланды) предположили возможную причину подобных проблем. Они наблюдали за развитием инфекции у четырех макак-резусов (Macaca mulatta) и четырез макак-крабоедов (Macaca fascicularis).

Ученых интересовало, может ли вирус проникнуть прямо в клетки мозга приматов и возникнут ли из-за этого какие-то видимые нарушения в их работе. Ответ на этот вопрос важен, поскольку ученые пока не могут точно сказать, с чем именно связаны некоторые нарушения в работе сознания и памяти заразившихся коронавирусом – с проникновением инфекции в мозг или сбоями в функционировании кровеносной системы.

Чтобы выяснить это, Филиппенс и ее коллеги на протяжении двух недель наблюдали, как менялась работа мозга макак после их заражения SARS-CoV-2. Ученые кормили животных сахаром, который был "помечен" радиоактивным изотопом фосфора. Благодаря этому исследователи могли отследить, какие регионы мозга потребляли этот сахар.

Наблюдения показали, что вирус действительно попал в клетки мозга в самых разных его отделах: например, в мозжечке, в двигательной коре и в гиппокампе. Эти опосредованные результаты ученые затем подтвердили, проанализировав пробы тканей мозга животных на предмет следов РНК вируса в них.

Во всех случаях при проникновении вируса в мозге макак развивалось воспаление и образовывались так называемые тельца Леви – скопления белков, которые обычно возникают у носителей болезни Паркинсона и некоторых форм старческого слабоумия. Эти структуры появлялись даже у тех макак, болезнь у которых не проявлялась внешне.

Пока нейрофизиологи не могут точно сказать, как вирус провоцирует образование этих скоплений белка и способствует развитию воспалений. Тем не менее, как заключают авторы статьи, существование подобных побочных эффектов необходимо учитывать при оценке возможных долгосрочных последствий пандемии COVID-19.