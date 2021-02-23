В Чехии предсказали катастрофу из-за коронавируса

Ситуация в Чехии из-за пандемии COVID-19 очень серьезна, в стране опасаются тотальной катастрофы. С таким прогнозом выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш, его цитирует РИА Новости.

Он призвал предотвратить возможную катастрофу.

«Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока и речи не идет о возобновлении занятий в школах», — подчеркнул Бабиш.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 15,6 тысячи новых зараженных коронавирусом. Общее число больных достигло 127,2 тысячи человек, из них 6,8 тысячи госпитализированы.