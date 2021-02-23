«Комплексы «Искандер-Э» не использовались в карабах ском конфликте. Когда армянские военные получали комплексы «Искандер», они прошли обучение и лично испытывали на полигоне «Капустин Яр» ракеты из этого комплекса. Никаких претензий не было. Все отработано на 100 процентов. Откуда эти бешеные фантазии у Пашиняна, мне непонятно» , - заявил в интервью haqqin.az главный редактор журнала «Арсенал Отечества», эксперт Российского совета по международным делам, полковник Виктор Иванович Мураховский.

По словам специалиста, высказывания Пашиняна - глупейшая отмазка политика, который проиграл конфликт и не сделал всего возможного, что должен был сделать. «Он теперь начинает переключать стрелки на якобы ненадежную российскую технику», - добавил В.Мураховский.

Что же касается допустимости применения «Искандера» против гражданского населения, то, как заявил российский военный эксперт, есть правила ведения войны Женевской конвенции, там все написано.