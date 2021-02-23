Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана встретятся в Ашхабаде

Определено место проведения очередной встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана. Договоренность об этом достигнута на пятой трехсторонней встрече министров иностранных дел в Анкаре.

Cтороны договорились о проведении очередной встречи в Туркменистане. Дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам.

23 февраля в Анкаре по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова в Анкаре состоялась пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел.