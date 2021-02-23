Путин: В России пресечена деятельность 500 иностранных агентов

Зарубежные спецслужбы могут использовать террористов в своих целях, выявлению этих контактов нужно уделить особое внимание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает ТАСС.

"Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб", - сказал Путин, отметив, что "все идет в ход, используют и террористов".

Он подчеркнул, что террористическая сеть в РФ пытается восстановить свою активность. "Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию", - сказал президент.

Путин заявил, что в стране в 2020 году удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов спецслужб других государств. "Пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб", - отметил российский лидер.