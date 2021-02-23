В Тбилиси начались митинги в защиту лидера оппозиции

Представители оппозиционных партий Грузии, требующие освободить председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, проводят шествие-перформанс, проезжая колоннами автомобилей по Тбилиси, двигаясь в сторону тюрьмы, куда поместили оппозиционера, передает РИА Новости.

"Наше шествие-перформанс началось. Мы проедем по центральным улицам города и доедем до Руставской тюрьмы, куда посадили Нику Мелию. Это акция знак поддержки и солидарности", - заявил один из активистов.

Согласно пресс-релизу партии "Единое национальное движение", оппозиционеры также готовят протестное шествие по проспекту Руставели и акцию у парламента в пятницу.