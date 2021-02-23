За последние два дня еще шесть человек были размещены в приюте для лиц из уязвимых групп населения и социально-реабилитационном учреждении Агентства социальных услуг.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в связи с неблагоприятными погодными условиями в настоящее время учреждение работает в усиленном режиме. Агентство просит соответствующие учреждения и граждан сообщать о случаях, когда они сталкиваются с лицами без определенного места жительства, безнадзорными, бездомными, находящимися в социально опасном положении, связавшись с Агентством социальных услуг по телефону (012) 550 39 08, который работает каждый день круглосуточно.

В приюте и социально-реабилитационном учреждении функционируют отделения для лиц в возрасте от 4 до 18 лет и старше, а также карантинное отделение в связи с пандемией.

В настоящее время в приюте находится 61 постоялец. Из них 52 человека старше 18 лет, 9 человек в возрастной группе 4-18 лет.

Поступающие в учреждение обеспечиваются здесь жильем, питанием 3 раза в день и социальными услугами реабилитационной направленности.