Экс-сотрудницу правительства Австралии изнасиловали в офисе министра обороны

Экс-сотрудница правительства Австралии Бриттани Хиггинс, изнасилованная коллегой в офисе министра обороны страны, подала жалобу в полицию. Об этом пишет ABC News.

По словам девушки, это произошло в 2019 году в офисе тогдашнего министра обороны Линды Рейнолдс. Вскоре после инцидента обратилась в полицию, но тогда решила не подавать жалобу из опасений за свою карьеру. Вместо этого Хиггинс рассказала о случившемся AFP.

Однако сейчас девушка решительно настроена на то, чтобы «правосудие свершилось»: она уже обратилась в полицию и подала жалобу. «Во-первых, я хочу, чтобы полиция провела всестороннее расследование того, что со мной случилось, и чтобы преступник предстал перед лицом закона», — рассказала Хиггинс.